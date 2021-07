Per la prima volta dall’inizio della pandemia in Olanda l’indice di riproduzione del coronavirus è tornato a 2,17, un numero che indica la velocità di trasmissione dell’infezione. Questa, secondo quanto riportano i media locali, la stima fornita oggi da Aura Tima dell’Istituto nazionale per la salute pubblica (Rivm) durante un’audizione al Parlamento dell’Aja. Un fenomeno dovuto anche alla diffusione della variante Delta nel Paese.