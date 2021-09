Il partito liberale olandese (VVD) del primo ministro Mark Rutte vuole sdoganare le nozze gay tra reali. In particolare il VVD ha chiesto al governo di eliminare la disposizione in base alla quale un membro della casa reale che voglia sposare un partner dello stesso sesso deve rinunciare al trono. Lo riportano i media locali.

La norma che fissa le condizioni per le nozze gay tra reali risale al 2000 quando l’allora segretario di Stato, Job Cohen, ragionando sull’eredità della corona, la propose ritenendo che nessun figlio può nascere da un tale matrimonio.

I parlamentari del VVD, in seguito all’uscita di un libro sulla principessa Amalia in cui viene menzionata questa norma, hanno ora chiesto a Rutte di pronunciarsi e valutare se la disposizione è in linea con i valori dell’Olanda nel 2021.