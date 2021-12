No vax italiani incalliti che, pur malati di Covid-19, in alcuni casi in condizioni molto critiche, vogliono «dettare» loro le terapie al personale medico, a volte rifiutano quelle proposte, con esiti anche drammatici. Una fotografia delle casistiche arriva dall’Azienda sanitaria locale di Bologna nel bilancio del direttore generale Paolo Bordon.