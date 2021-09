Guerra civile. E guerra social. L’Afghanistan delle contrapposizioni tribali, il Paese che molti temono possa nuovamente sprofondare in un medioevo sociale e culturale, ha mostrato di sé un volto inedito. Modernissimo. La gigantesca mass-mediatizzazione del conflitto.

I talebani e i loro nemici interni combattono con i fucili in spalla e i telefonini in mano. Sparano piombo. E notizie. Hanno capito che le battaglie si vincono sul campo ma anche nelle teste. E nelle testate. Giornalistiche, ovviamente.

Quanto sta succedendo nel Panshir, la valle irredenta a Nord di Kabul che gli studenti coranici vorrebbero strappare una volta per tutte dalle mani del Fronte di Resistenza Nazionale (NRFA) guidato da Ahmad Massoud e da Amrullah Saleh (ex vicepresidente del governo spodestato di Ashraf Ghani), è assolutamente paradigmatico.

Ancora oggi, i talebani hanno annunciato via Twitter che le loro forze si sono fatte strada nella capitale provinciale del Panshir. Una replica, in sostanza, all’annuncio del Fronte che, poche ore prima, aveva parlato di un «macchina della propaganda» talebana messa in moto per «diffondere messaggi di distrazione» dopo che le stesse «forze talebane erano state respinte da un’altra parte della valle».

La centralità di Twitter

Anche in Afghanistan, Twitter è ormai diventato centrale. La fonte primaria delle informazioni. Data l’assenza di giornalisti e di “testimoni oculari” sul terreno. Così, il portavoce dei talebani, Bilal Karimi, ha cinguettato che il quartier generale della polizia e il centro distrettuale di Rukhah, adiacente alla capitale Bazarak, sono caduti e le forze di opposizione hanno subito numerose vittime, con un gran numero di prigionieri e veicoli, armi e munizioni catturati.

Ma le maggiori agenzie - dalla Reuters alla France Press - pur riprendendo la notizia, hanno scritto che la stessa era «impossibile da confermare». Allo stesso modo, quando il portavoce della NRFA, Fahim Dashti, ha twittato che il distretto di Parian all’estremità Nord-orientale del Panshir, preso in precedenza dai talebani, era stato sgomberato e un migliaio di talebani, inclusi pakistani e altri stranieri, erano stati bloccati e catturati,la reazione delle agenzie è stata identica: «Impossibile trovare conferme indipendenti».

In mezzo a una tempesta di rivendicazioni e contro-rivendicazioni, come ha scritto il Washington Post, una cosa è certa: in Panshir si combatte. E si muore. Sabato, i medici di Emergency hanno fatto sapere che i miliziani pashtun hanno raggiunto il centro chirurgico, pediatrico e di maternità di Anabah, villaggio a un centinaio di km a Nord-Est di Kabul. «Al momento, l’attività dell’ospedale non ha subito interferenze e continua normalmente. Finora abbiamo ricevuto un numero esiguo di feriti, ma non comunichiamo i dati esatti né la provenienza dei pazienti per evitare possibili rischi di strumentalizzazione», ha detto un portavoce dell’ONG italiana, confermando indirettamente l’arrivo nell’area dei mullah.

Cruciali appaiono i prossimi giorni, vista l’urgenza degli studenti coranici di conquistare prima della stagione fredda la valle, protetta da ostili montagne con picchi fino a tremila metri, e di impedire la riorganizzazione dei ribelli.

Intervistato da al-Jazeera, il generale statunitense Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff (l’organismo che riunisce i capi di stato maggiore di ciascun ramo delle forze armate USA), ha sottolineato come la situazione sia incerta. «È molto probabile che si sviluppino le condizioni di una guerra civile - ha detto Milley - Non so se i talebani saranno in grado di consolidare il potere». E se i talebani non saranno capaci di reprimere la resistenza, l’Afghanistan potrebbe diventare nuovamente terreno di coltura del fondamentalismo. La guerra civile, ha spiegato Milley, favorirà “la ricostituzione di al-Qaida o una crescita dell’ISIS-K o di altre miriadi di gruppi terroristici nei prossimi tre anni».

Le prime discriminazioni

Intanto, nonostante le rassicurazioni e le dichiarazioni iniziali dei leader, i talebani confermano nei fatti le loro scelte discriminatorie verso le donne. In vista della riapertura delle università private, sono arrivate le prime “regole”: le studentesse dovranno indossare l’abaya - una sorta di camicione - e coprire capelli e volto con il niqab, quello che noi chiamiamo erroneamente burqa. Le classi saranno separate in base al sesso o divise da una tenda per evitare i contatti tra ragazzi e ragazze. Queste ultime dovranno avere soltanto insegnanti donne oppure, se ciò non fosse possibile, «uomini “anziani” di buon carattere».

Non è finita: uomini e donne dovranno usare entrate e uscite separate. E le studentesse dovranno finire le lezioni 5 minuti prima per non mescolarsi ai maschi, oppure restare nelle aule fino a quando gli stessi studenti maschi non avranno lasciato l’edificio.

Gli ulema e Massoud pronti a discutere

Online le proposte di pace

In un messaggio sulla sua pagina Facebook, il leader del NFRA Ahmad Massud ha scritto ieri sera di essere pronto a «porre fine subito ai combattimenti e a continuare i negoziati» ma a condizione che i talebani cessino i loro movimenti militari nella valle del Panshir. Massud ha proposto di «tenere un grande raduno di tutte le parti con il consiglio degli ulema e dei leader religiosi», gli stessi che in precedenzaavevano invitato i talebani ad accettare un accordo per porre fine alla guerra civile.

