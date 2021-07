Secondo i risultati convalidati dalla Jne, Castillo vince con 44.263 voti davanti alla figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Castillo entrerà in carica il 28 luglio, giorno in cui scade il mandato del presidente ad interim Francisco Sagasti.

Il presidente eletto peruviano ha ringraziato «il popolo peruviano per questa storica vittoria!», ufficializzata ieri dal Tribunale nazionale elettorale (Jne). In un messaggio via Twitter, Castillo ha sostenuto che «è giunto il momento di invitare tutti i settori della società a costruire insieme, in questo Bicentenario, un Perù inclusivo, un Perù giusto, un Perù libero. Senza discriminazioni e rispettoso dei diritti e tutti».