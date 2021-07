La politica conservatrice del Governo polacco resta invisa all’UE. Domani il partito Diritto e Giustizia (PiS) tiene il suo congresso. Il giornalista Lorenzo Berardi fa il punto da Varsavia su cosa potrebbe cambiare nel partito di Jaroslaw Kaczyñski e sulle future sfide del Paese.

La Polonia è tornata a distanziarsi - in modo netto - dal regime bielorusso, quasi a rimarcare la sua profonda identità democratica (non di rado messa in dubbio dall’UE). Su quali punti sono stati fatti passi avanti tra Varsavia e Bruxelles?

«Non si tratta di una novità, in quanto la Polonia è da tempo la principale fautrice di una transizione democratica a Minsk. La Bielorussia è un Paese confinante che fa da cuscinetto con la temuta Russia e, anche per questo, Varsavia difende e incoraggia chi si oppone al regime...