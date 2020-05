Bar, ristoranti e molti negozi hanno riaperto in Portogallo nell’ambito dell’allentamento delle misure di lockdown imposte per contenere la diffusione di coronavirus. Lo riporta la Bbc.

Riaperti anche gli asili nido ma con nuove regole: i bambini sono suddivisi in piccoli gruppi e devono lasciare le scarpe all’ingresso. In alcune scuole sono riprese le lezioni ma secondo i presidi molti alunni non si sono presentati per paura del contagio.