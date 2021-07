Quasi quattro milioni di persone che vivono in 45 comuni tra cui Lisbona e l’Algarve, così come nelle principali città del nord come Porto e Braga, non potranno lasciare le loro case tra le 23:00 e le 5:00 secondo le nuove regole. La mossa segna un capovolgimento della graduale riapertura che il Portogallo aveva intrapreso a metà marzo dopo aver registrato una grave ondata di contagi all’inizio dell’anno.