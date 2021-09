Se ne sono detti convinti due luminari dell’Università di Oxford protagonisti nei mesi passati dello sviluppo del vaccino poi prodotto da AstraZeneca, la britannica Sarah Gilbert e il canadese John Bell, dichiarandosi entrambi ottimisti sull’andamento della pandemia nel Regno Unito ed escludendo che - dopo gli ultimi scossoni attesi quest’inverno - ci siano ragioni per pensare che l’infezione sia destinata a mutare in forma più virulenta.

«Il peggio dovrebbe essere passato» nel Regno, si è sbilanciato il professor Bell a Radio Times, prevedendo che «le cose possano andare bene» una volta trascorsa la stagione invernale. «Se guardiamo alla traiettoria (dell’infezione) - ha proseguito l’accademico -, vediamo che stiamo già molto molto meglio di sei mesi fa. Con la pressione sul servizio sanitario largamente abbattuta (in termini di ricoveri) e un numero di morti in calo» rispetto all’impatto dei contagi della variante Delta.

Morti che oggi si concentrano soprattutto su persone anziane o già affette da altre patologie, rispetto alle quali «non è neppure interamente chiaro quanto il Covid sia stato decisivo». In precedenza rassicurazioni analoghe erano venute dalla professoressa Gilbert in un webinar organizzato dalla Royal Society of Medicine britannica.