Feste di Capodanno cancellate o ridimensionate in molte grandi città americane a causa di una pandemia che continua a mietere tristi record, con 582.044 casi e 1.417 morti ieri. Le autorità hanno invitato i cittadini a rinunciare ai party e ad evitare i grandi assembramenti.

In una New York semi deserta, la tradizionale cerimonia del Ball Drop, la discesa della gigantesca sfera di cristallo a Times Square allo scoccare della mezzanotte, sarà un privilegio riservato solo a 15.000 persone, contro le 60.000 pre pandemia. Tutte dovranno essere vaccinate e indossare la mascherina. Solo il 16 novembre il sindaco uscente Bill de Blasio aveva invitato tutti a partecipare per riprendersi la festa di Capodanno. Il suo successore Eric Adams giurerà a Times Square poco dopo la mezzanotte ma ha cancellato il party inaugurale.