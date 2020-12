Andrea Vosti, redattore televisivo dal 2008, è stato corrispondente da Washington per la RSI dal 2013 al 2019. Da questa sua esperienza lavorativa ha tratto il suo recente libro «America First» pubblicato da Armando Dadò. Lo abbiamo intervistato.

Come è nata l’idea di scrivere un libro sugli Stati Uniti?«L’idea ha cominciato a frullarmi in testa lo scorso anno negli ultimi mesi del mio mandato. Poi è rimasta nel cassetto fino allo scorso giugno. Personalmente i sei anni trascorsi a Washington sono stati un’esperienza eccezionale, e sono stati anni eccezionali anche per l’America con l’era Trump che ha veramente rappresentato un cataclisma a vari livelli. Sono arrivato negli USA quando alla presidenza vi era Obama e quindi di fatto ho attraversato due Americhe. Quella di Obama, che era l’America...