Secondo il compromesso raggiunto ieri dal governo, le persone non vaccinate avranno la possibilità di farsi testare gratuitamente per entrare nelle scuole e nei luoghi di lavoro. I test saranno una condizione per i non vaccinati per accedere ad eventi e culturali o sportivi e per entrare nei negozi, ad eccezione degli alimentari e farmacie. In tali casi, però il test antigenico sarà a pagamento (5 euro).