In Slovenia cresce il numero di bambini e ragazzi ricoverati in terapia intensiva al Policlinico universitario di Lubiana (Ukc) per Covid-19 e malattie respiratorie, con ricadute anche sul regolare funzionamento del servizio sanitario ordinario.

Il vicedirettore della clinica pediatrica dell’Ukc ha dichiarato in conferenza stampa che sono nove i bambini in cura nell’unità di terapia intensiva del reparto, per una capacità di 14 ricoveri in intensiva.

In Slovenia, come negli altri Paesi della regione, si registra una sensibile ripresa dei contagi, dopo la riapertura delle scuole in presenza.

