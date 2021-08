Scendono ancora gli indicatori su contagi e ricoveri per COVID in Spagna. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, rielaborati dalla piattaforma di data journalism Datadista, per la prima volta da oltre un mese l’incidenza a 14 giorni dei nuovi casi notificata ogni 100’000 abitanti è sotto i 400: si ferma a 399, quasi 17 punti in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività dei tamponi passa invece dal 12,53% al 12,33%, secondo i dati ufficiali.

In leggero calo anche i ricoveri negli ospedali: nei reparti ordinari sono 165 in meno (l’occupazione da parti di pazienti contagiati dal coronavirus è ora del 7,83%), mentre nelle terapie intensive sono 24 in meno (occupazione del 20,71%). Sono invece 144 i nuovi decessi aggiunti al conteggio da inizio pandemia: in tutto in Spagna sono morte almeno 82’739 persone contagiate di COVID.