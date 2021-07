La diffusione del coronavirus evolve negativamente in Spagna, ora di nuovo in situazione epidemiologica di alto rischio — secondo i parametri stabiliti dalle autorità sanitarie nazionali — principalmente per l’esplosione di contagi tra gli under 30: secondo gli ultimi dati del governo, l’incidenza cumulativa dei casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti è di nuovo superiore ai 150 casi. Nel dettaglio, oggi è di 152,82 casi, mentre ieri era di 134,31 e il giorno prima di 117,17 su 100.000. Nelle fasce d’età 12-19 anni e 20-29 anni, l’incidenza è, rispettivamente di 406 e 449 casi ogni 100.000 abitanti. È invece sotto i 60 per tutte le altre fasce d’età al di sotto dei 60 anni.

Per adesso, l’aumento dei contagi non ha provocato un grosso impatto sugli ospedali, che rimangono a bassa occupazione di pazienti COVID: nei reparti ordinari occupano il 2% dei posti letto e nelle terapie intensive poco più del 6%.

Chiusi i locali notturni al nord

Il boom di contagi tra i giovani e in alcune zone del nord ha spinto le autorità e i gestori di locali notturni a fare marcia indietro sulla riapertura del settore. Lo riportano i media iberici.

In Cantabria, una delle regioni a più alta incidenza di casi positivi tra gli under 30, la regione ha decretato a partire da mezzanotte la chiusura di discoteche e pub notturni in 16 comuni, compreso quello del capoluogo Santander. In diversi comuni della provincia di Pontevedra, in Galizia, l’apertura dei locali notturni — autorizzata a partire da questo weekend nel resto della regione — è stata posticipata a causa dei cluster individuati tra ragazzi tornati da gite di fino anno alle Baleari.

In Catalogna, nel nordest del Paese, alcune delle principali discoteche hanno deciso di chiudere volontariamente i battenti in quanto si dichiarano impossibilitate a garantire le misure sanitarie necessarie. I responsabili sanitari della regione hanno comunicato che stanno studiando soluzioni da offrire al settore vista la situazione, compresa quella di realizzare tamponi rapidi a tutte le persone che vogliono entrare in discoteca.

