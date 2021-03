L’obbligo di indossare una mascherina come misura anti-COVID all’aperto - anche in spiaggia - in Spagna sarà in vigore a partire da domani su tutto il territorio nazionale, anche se la distanza rispetto ad altre persone è superiore al metro e mezzo. Lo stabilisce il testo finale della legge sulla «nuova normalità», pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Questa normativa era entrata in vigore a giugno come decreto: in quella disposizione, poi modificata nel corso di passaggi successivi in Parlamento, l’obbligo della mascherina era previsto solo nel caso in cui non si potesse garantire la distanza di 1,5 metri tra le persone. In ogni caso, le regioni avevano già stabilito criteri più severi per quanto riguarda l’uso delle mascherine all’aperto, sottolineano i media spagnoli. La nuova legge sarà valida fino a quando le autorità non considereranno terminata l’emergenza sanitaria per il COVID.