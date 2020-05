Cinquecento operatori sanitari sudafricani hanno iniziato oggi a Città del Capo una sperimentazione per testare i possibili effetti protettivi contro il coronavirus del vecchio vaccino usato per oltre un secolo per proteggersi dalla tubercolosi (Bcg).

Studi clinici equivalenti a quelli di Città del Capo sono attualmente in corso nei Paesi Bassi, in Australia e in Francia per dimostrare un possibile effetto scudo del BCG. I loro risultati non sono ancora stati pubblicati.

«La sperimentazione clinica è iniziata, abbiamo vaccinato i primi partecipanti questa mattina», ha detto Duncan McDonald, uno dei leader dell’organizzazione di ricerca medica Task che sta conducendo l’esperimento. Questo test - 250 operatori sanitari riceveranno un’iniezione di Bcg e altri 250 un placebo - viene condotto all’ospedale Tygerberg sotto la direzione di Pr Andreas Diacon, il capo di Task.

«Alcuni studi suggeriscono che il Bcg abbia effetti sul sistema immunitario che non comprendiamo ancora del tutto, in particolare lo rafforza contro le infezioni respiratorie», ha detto il professor Diacon. Gli studi hanno dimostrato che i bambini immunizzati con Bcg soffrono meno di malattie respiratorie. Altri lavori suggeriscono che potrebbe proteggere dall’asma e dalle malattie autoimmuni come il diabete di tipo 1. Gli scienziati stanno cercando ora di dimostrare che potrebbe avere effetti benefici simili contro il coronavirus. «Se fosse possibile ridurre leggermente i sintomi di questa epidemia di Covid-19, aumenterebbe le possibilità di sopravvivenza, eviterebbe i ricoveri o addirittura il contagio», ha detto il professor Andreas Diacon. Lo studio clinico

