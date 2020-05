Quasi la metà delle persone morte in Svezia per il coronavirus erano residenti in case di cura. Lo rivelano i dati dell’Istituto sanitario svedese. Nel Paese da 10,3 milioni di abitanti sono morte quasi 4 mila persone infette dal virus, mentre oltre 30.000 sono state contagiate. A titolo di paragone Norvegia e Finlandia, che hanno la metà degli abitanti, contano rispettivamente 232 e 298 decessi.