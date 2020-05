Tutti gli aggiornamenti dal mondo sull’emergenza coronavirus (qui è possibile consultare la mappa dei contagi in tempo reale). Ricordiamo che è possibile abbonarsi gratuitamente al CdT per due mesi, per avere accesso a tutti i contenuti.

Mercoledì 6 maggio

(Aggiornato alle 17.20) I casi di coronavirus nel mondo sono attualmente 3.685.129, secondo gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University. I decessi sono oltre 258 mila, più precisamente 258.051 mentre i guariti sono 1.208.139. Gli USA guidano ancora la classifica con 1.204.475 contagi, seguiti da Spagna e Italia.

Quasi 3 mila morti in Svezia

Sono quasi 3.000 le persone morte per il coronavirus in Svezia, il Paese che ha avuto l’approccio più morbido alle misure per frenare la pandemia. L’Agenzia sanitaria nazionale ha annunciato che i casi di Covid-19 nel Paese sono 23.918 e le vittime 2.941, 87 in più rispetto al giorno precedente. Un tasso, riporta il Guardian, di 291 per milione di abitanti, molto più alto delle vicine Norvegia (40 per milione), Danimarca (87 per milione) e Finlandia (45). Persino maggiore degli Stati Uniti, che il Paese con più decessi. «È un numero spaventosamente alto», ha commentato in conferenza stampa Anders Tegnell l’epidemiologo dietro alla strategia del governo svedese che ha deciso di non imporre lockdown, né chiudere bar, ristoranti e scuole per i ragazzi sotto i 16 anni.

Merkel: «La primissima fase della pandemia è alle spalle»

«La primissima fase della pandemia è alle spalle». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino dopo l’atteso incontro con i Laender che stabilirà la riapertura di molte attività. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo di contenerla e di non sovraccaricare il sistema sanitario», ha affermato la cancelliera. Merkel ha sottolineato che «il tasso di contagio è stabile sotto l’1», tranne in una regione, e «il numero dei nuovi contagiati resta da giorni sotto le quattro cifre». I Laender tedeschi assumeranno le decisioni sull’allentamento delle misure restrittive ma se il numero dei nuovi contagiati salirà di nuovo a 50 per 100 mila abitanti «le limitazioni dovranno essere ristabilite dalle regioni stesse».

Il Belgio allenta il lockdown, dall’11 maggio riaprono i negozi

Il Belgio annuncia un allentamento del lockdown con riaperture progressive e graduali. «A partire da domenica 10 maggio sarà permesso per ogni famiglia accogliere quattro persone, ma sempre le stesse e si dovranno rispettare le distanze di sicurezza». Lo ha annunciato la premier belga Sophie Wilmes nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio nazionale di sicurezza. confermando quanto era circolato nei giorni scorsi, vale a dire la riapertura dei negozi da lunedì 11 maggio ma a certe condizioni: un solo cliente per 10 metri quadrati per un massimo di 30 minuti al quale si consiglia di indossare la mascherina e di recarsi vicino casa o nei pressi del posto di lavoro. «Fate i vostri acquisti da soli», ha consigliato Wilmes. «Caffè, bar e ristoranti rimarranno ancora chiusi mentre restano vietati i raduni come anche le escursioni», ha aggiunto la premier.

La Germania riapre tutti i negozi

Tutti i negozi potranno riaprire in Germania, anche quelli più ampi di 800 metri quadrati, rispettando le misure di igiene e le regole del distanziamento. È quanto è stato deciso nell’incontro fra Stato e Regioni in corso a Berlino, secondo la Dpa. Inoltre, il governo tedesco ha deciso di abbassare temporaneamente l’imposta sul valore aggiunto (Iva) per la ristorazione . Per ristoranti e caffè la tassa sarà ridotta dal 19% al 7% sui pasti, a partire dal 1 luglio e per un anno. L’obiettivo è quello di dare una spinta al settore, per la ripartenza. L’annuncio della misura è stato dato in una conferenza stampa dell’esecutivo. La ristorazione è uno dei settori più colpiti a causa della chiusura forzata per le misure restrittive dovute al coronavirus. Ristoranti e bar in Germania sono ancora chiusi, e proprio oggi nella conferenza con le regioni si attende l’ufficializzazione della riapertura a maggio. I Laender tedeschi decideranno sotto la loro responsabilità quando far riaprire la gastronomia. Lo scrive la Dpa, anticipando la decisione presa nell’incontro in corso fra Stato e Regioni a Berlino. Si dovrà tener conto del diverso impatto del contagio da coronavirus nelle diverse regioni.

Controlli alla frontiera prolungati in Austria

L’Austria ha prolungato fino al 31 maggio i controlli alla frontiera ‘anti-Covid’ che dovevano scadere domani. Il provvedimento è stato prolungato con una nuova ordinanza del ministero degli Interni. Chi entra in Austria, come finora, deve stare per due settimane in quarantena oppure presentare l’esito di un test non più vecchio di quattro giorni.

Leggero aumento dei morti in Spagna

Lieve aumento nel bilancio delle vittime da coronavirus in Spagna, dove i morti sono stati 244 nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute di Madrid, citato dai media spagnoli. È la prima volta da sabato scorso che il numero è salito oltre 200. In totale sono 25.857 i decessi confermati finora e 220.325 i casi nel Paese, in aumento di 996 da ieri. Lo riporta il Ministero della sanità del Governo spagnolo.

In Russia ancora oltre 10.000 casi in 24 ore

In Russia per il quarto giorno di fila si registrano oltre 10.000 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore. Stando alla task force russa anticoronavirus, nel corso dell’ultima giornata sono stati accertati 10.559 nuovi contagi, che portano a 165.929 il totale dei casi ufficiali nel Paese dall’inizio dell’epidemia. Le vittime del nuovo virus sono 1.537, di cui 86 decedute nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati annunciati 10.102 nuovi casi, due giorni fa 10.581 e domenica 10.633, quest’ultimo è il numero più alto di contagi giornalieri finora registrato nel Paese. Nella sola Mosca, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.858 casi di coronavirus, per un totale di 85.973 infezioni confermate. La capitale russa supera così la Cina nei contagi confermati (83.968, secondo i dati della Johns Hopkins). L’aumento giornaliero del numero di persone infette a Mosca è stato pari al 7,3%. Lo riporta la task force nazionale citata dalla Tass.

Israele, molte più guarigioni che contagi

Molte più guarigioni che nuovi contagi per coronavirus si sono registrati in Israele anche nella giornata di ieri, secondo dati divulgati dal ministero della sanità. Dei 16.314 casi positivi registrati finora (46 in più rispetto alle 24 ore precedenti) solo 5.549 sono definiti tuttora malati. Di essi 90 versano in condizioni gravi. Le guarigioni sono invece cresciute di 350 unità e hanno raggiunto la cifra 10.527. I decessi sono stati 238. Al momento il caso più preoccupante è quello della località beduina di Hura, nel Neghev, dove negli ultimi tre giorni si è avuto un aumento del 19% nei contagi. Per questo motivo Hura - a differenza del resto del Paese - è stata posta in totale isolamento.

Cina, solo due casi d’importazione

La Cina ha registrato martedì zero nuovi casi domestici di COVID-19 con sintomi e solo due importati, entrambi accertati nella provincia di Shaanxi, mentre i nuovi asintomatici rilevati sono stati 20. La Commissione sanitaria nazionale, nei suoi aggiornamenti quotidiani, ha precisato che non ci sono stati decessi, restando quindi fermi a livello globale a 4.633, a fronte di contagi totali saliti a 82.883, comprensivi di 339 pazienti sotto trattamento e 77.911 casi di guarigione completa. Nell’Hubei, la provincia epicentro della pandemia, e nel capoluogo Wuhan, il focolaio prosegue l’azzeramento dei nuovi casi, partito il 4 aprile e giunto ormai al 32 giorno di fila.

Oltre 15 mila morti in America Latina

Oltre 15.000 persone sono morte a causa del coronavirus in America Latina e ai Caraibi: è quanto emerge da un conteggio dell’agenzia di stampa francese Afp basato su dati ufficiali. l totale dei casi supera quota 282.000. Il Paese con il maggior numero di morti è il Brasile a quota 7.921 a fronte di 114.715 casi, seguito dal Messico con 2.271 decessi e dall’Ecuador con 1.569 morti. Proprio in Ecuador il presidente Lenin Moreno ha annunciato ieri sera l’estensione per altri 30 giorni dello «stato di eccezione» nel Paese, a partire dal 16 maggio prossimo, riferisce il quotidiano El Telegrafo di Quito. In pratica, precisa il giornale, «questo significa che le forze armate, la polizia nazionale, il Servizio nazionale di gestione dei rischi e delle emergenze e il ministero della Sanità continueranno la loro mobilitazione su tutto il territorio nazionale per eseguire azioni di mitigazione della pandemia». Il presidente della Colombia Iván Duque ha dal canto suo annunciato ieri sera la decisione del governo di prorogare, per la terza volta dal 25 marzo, la quarantena sociale obbligatoria nel Paese, che resterà in vigore fino al 25 maggio. In un discorso trasmesso in tv, il capo dello Stato ha comunque assicurato che «durante questa nuova fase di isolamento sociale, sarà autorizzato l’avvio dell’attività produttiva di vari settori industriali, e quella di compravendita di beni necessari alla popolazione».

Usa, 2.333 morti in 24 ore (+130%)

È in forte aumento il bilancio dei decessi giornalieri provocati dal coronavirus negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono morte 2.333 persone, più del doppio rispetto alle 1.015 persone decedute il giorno precedente. È quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Il totale dei morti si attesta così a quota 71.031 a fronte di 1.203.502 casi.

Martedì 5 maggio

(Aggiornato alle 17.20) I casi di coronavirus nel mondo sono attualmente 3.607.469, secondo gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University. I decessi sono oltre 250 mila, più precisamente 252.301, mentre i guariti sono 1.168.355. Gli USA guidano ancora la classifica con 1.180.634 contagi, seguiti da Spagna e Italia.

Spagna, il 70% dei nuovi casi sono medici

Più del 70% dei nuovi casi di coronavirus registrati in Spagna nelle ultime 24 ore sono operatori sanitari. Lo rivelano i dati del ministero della Salute riportati dai media spagnoli. Degli 867 nuovi contagiati (per un totale di oltre 219 mila), 631 sono professionisti nel settore sanitario, una tendenza iniziata già da qualche giorno. Dal 28 aprile, gli operatori sanitari hanno rappresentato il 66% (5.587) dei 8.500 nuovi casi di Covid-19 in Spagna. In due ospedali della regione di Madrid e in Catalogna, le aree più colpite dal coronavirus, è stato contagiato l’11% del personale. La curva dei decessi di persone infette da coronavirus intanto si stabilizza . Sono 185 nelle ultime 24 ore (in leggero aumento rispetto al giorno prima), per un bilancio complessivo di 25.613.

Nel Regno Unito più morti che in Italia

Il Regno Unito supera l’Italia per numero di morti da coronavirus e diventa il Paese con il picco più alto d’Europa, in base a un aggiornamento statistico dell’Ons, l’Istat britannico. I dati dell’ufficio nazionale per le statistiche britannico (Ons) mostrano che fino al 24 aprile le morti per coronavirus in Inghilterra e Galles hanno raggiunto la cifra di 29.648. Se vengono inclusi i dati dalla Scozia e dall’Irlanda del Nord, la cifra totale è di 32.313. L’Italia dichiara - a ieri - 29.029 morti.

Numero contenuto di casi in Germania

Il numero dei nuovi contagi in Germania continua ad esser contenuto intorno ai 600 e «questa è una notizia molto positiva». Il tasso di contagio R0 scende a 0,71 mentre il tasso di mortalità è salito invece al 4,2%. Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino. Il numero dei contagi aggiornato alla mezzanotte di oggi è 163.860 (e cioè +685 rispetto al giorno precedente) mentre le vittime sono 6.831.

Mille morti in più di ieri negli Stati Uniti

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa parte. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

La Corea del Sud riapre le scuole

La Corea del Sud ha registrato ieri zero nuovi casi interni di coronavirus per il secondo giorno di fila e solo tre importati che, nel complesso, rappresentano i minimi dai due contagi accertati il 18 febbraio. Con un totale di 10.804 infezioni, secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il governo ha deciso di allentare le regole sul distanziamento sociale consentendo il ritorno a scuola da mercoledì 13 maggio, parte del nuovo «schema di quarantena della vita quotidiana». In Brasile altri 263 decessi in 24 ore Sono 263 i decessi per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che il numero totale delle vittime è 7.288. I contagi accertati oggi sono 4.075, per un totale di 105.222. Il tasso di mortalità è del 6,9 per cento.

