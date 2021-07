Oltre 740.000 nuovi casi di tumore ogni anno sono causati dall’alcol, il 4% di tutti i nuovi casi di cancro; non solo il consumo eccessivo, ma anche quello moderato (1-2 bicchieri al giorno) porta al cancro, con oltre 103.000 nuovi casi stimati per il 2020 associati a questi livelli di consumo. Lo rivela uno studio globale pubblicato sulla rivista «Lancet Oncology».

Le zone più colpite sono l’Asia orientale e l’Europa centrale e orientale, dove il 6% di tutti i nuovi tumori si sviluppa a causa del consumo di alcol. I tassi più bassi si registrano in Asia occidentale e in Nord Africa.

In Svizzera, il consumo di alcol è responsabile di circa 1900 nuovi casi di cancro (4%). In termini percentuali, la Svizzera è quindi su un livello simile a quello della Germania, della Gran Bretagna e del Brasile, per esempio.

«C’è un urgente bisogno di accrescere la consapevolezza del legame tra alcolici e cancro sia tra la popolazione sia tra i decisori. Strategie di salute pubblica come ridurre la disponibilità di alcolici ed etichettare gli alcolici con messaggi di avvertimento (come sui pacchetti di sigarette) potrebbero ridurre i casi di tumore alcol-correlati», spiega Harriet Rumgay dell’International Agency for Research on Cancer (IARC) con sede in Francia.