In Tunisia l’87% della popolazione approva le decisioni del presidente Saied

Tribunale contro il rinvio in Italia di due migranti: «Rischiano di subire trattamenti inumani»

germania

Provenienti da Somalia e Mali, per il regolamento di Dublino i due sarebbero dovuti essere rimandati nel luogo di primo approdo, ma così non sarà - La sentenza tedesca fa riferimento al fatto che «entrambi non avrebbero accesso a una struttura di accoglienza e alle relative cure»