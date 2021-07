Resta preoccupante la situazione sanitaria legata al coronavirus in Tunisia. Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute, nella giornata del 17 luglio sono stati notificati 173 decessi e registrati 5.435 nuovi casi su 17.463 test eseguiti, con un tasso di positività del 31,12%.

Essendo gli ospedali pubblici in estrema difficoltà per l’alto numero di pazienti ricoverati, il governo di Tunisi ha dato ordine ai governatori di Sousse, Medenine, Monastir, Kairouan, Nabeul, Sfax, Ariana, Ben Arous e Tunisi di precettare tutte le cliniche private nei loro territori di competenza perché accolgano i pazienti ricoverati negli ospedali in carenza di ossigeno.

«Questa misura rimarrà in vigore fino alla ripresa del normale ritmo di fornitura di ossigeno», ha affermato il primo ministro Hichem Mechichi in una nota, precisando che «in nessun ospedale della Repubblica si è registrata un’interruzione dell’erogazione di ossigeno, contrariamente alle informazioni che circolano».

L’unità di crisi del ministero della Salute, presieduta da Mechichi, ha disposto anche la mobilitazione di tutti gli ospedali, pubblici e privati, per la lotta alla COVID-19, in attesa di un ritorno alla normale fornitura di ossigeno e il trasferimento immediato di pazienti ricoverati in ospedali con carenza di ossigeno a cliniche private nella stessa regione o nelle vicinanze.

Attualmente i ricoverati infatti sono 4.816, di cui 668 in rianimazione e 154 in respirazione assistita. Finora la Tunisia ha registrato 546.233 infezioni e 17.527 morti per COVID. La campagna di vaccinazione nazionale, cominciata il 13 marzo scorso, nonostante gli sforzi annunciati dalle autorità, procede a rilento: hanno ricevuto una dose 2.347.574 persone e 781.483 entrambe le dosi, su circa 12 milioni di abitanti. Un incremento nelle somministrazioni dovrebbe aversi nei prossimi giorni, ha assicurato il ministero, anche per via di continue donazioni di dosi da Paesi amici.

