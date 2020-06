Verranno inoltre permessi i concerti all’aperto, mentre resteranno ancora chiusi i locali notturni. Cadono inoltre definitivamente le limitazioni agli spostamenti tra le province, dopo che giovedì avevano ripreso a circolare i treni interurbani. Via libera dunque anche ai collegamenti aerei nazionali. Torneranno poi al lavoro in ufficio i dipendenti pubblici finora in smart working. Rimane invece in vigore il confinamento casalingo per over 65 e under 18 (prima previsto per gli under 20), sempre con finestre orarie per uscite periodiche. Secondo l’ultimo bilancio, in Turchia si registrano quasi 164 mila casi e 4.540 vittime, con oltre 127 mila pazienti guariti.