Avevano approfittato degli incentivi del Governo durante l’emergenza sanitaria del coronavirus per usufruire di una vacanza estiva di 10 giorni, abbandonando le due figlie piccole a casa.

È accaduto in Giappone, protagonista una coppia di genitori, rispettivamente di 28 e 24 anni, incriminati per abbandono di minori e condannati a due anni di prigione dalla Corte distrettuale di Kagoshima.

Nell’emettere la sentenza, il giudice Kanji Tomita ha detto che il crimine compiuto «ha messo a rischio la vita dei due minori, in particolare la bambina più piccola trovata disidratata». I fatti si sono svolti tra l’11 e il 21 luglio a Kagoshima, nel sud ovest del Giappone, con i due genitori che hanno utilizzato il bonus da 100 mila yen del Governo (circa 860 franchi) per prenotare una vacanza di 10 giorni in un albergo.