Negli occhi stanchi di Carlos si legge il riassunto di un viaggio durato settimane. Prima una zattera sbilenca per oltrepassare un fiume al confine tra Guatemala e Messico. Poi tre pullman per attraversarlo, il Messico. Infine un’altra zattera, per solcare le piene del fiume Rio Grande ed entrare negli Stati Uniti. Sempre con il figlioletto di sei anni, mano nella mano, al suo fianco. «Arriviamo dal Guatemala: è stata un’odissea di settimane, ma ce l’abbiamo fatta», dice abbozzando un mezzo sorriso Carlos, dallo shelter di confine Holding Institute, a Laredo, nel profondo sud del Texas che lo ha accolto. Storie come la sua, da queste parti, non sono nuove in questi giorni, mentre continua ad aumentare la pressione dei richiedenti asilo al confine con il Messico. Il ruolo di Laredo, invece,...