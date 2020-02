I catastrofici incendi che hanno imperversato per mesi in Australia hanno assestato un durissimo colpo a flora e fauna. Ben 113 specie animali sono state dichiarate dal governo federale «più vicine all’estinzione» e necessitano perciò di «attenzione urgente».

La lista tiene conto di quanto fossero in pericolo le specie prima della crisi degli incendi, quanto delle loro aree di distribuzione è stato distrutto dal fuoco e quale sarebbe il probabile impatto.

Fra le specie indicate figurano il topo marsupiale dunnart (nella foto) e il pappagallo nero, due animali simbolo della turistica Kangaroo Island, dove l’impatto degli incendi è stato devastante. Ma c’è anche la rana corroboree, il marsupiale parma wallaby, l’uccello lira super’b e la lucertola d’acqua water skink.

«Alcune specie erano già minacciate prima degli incendi, ma questa nuova analisi include altre specie di mammiferi, uccelli, rettili, rane e crostacei, che prima non erano considerate in pericolo», ha detto la ministra Ley.

La lista sarà usata per indirizzare gli sforzi di recupero, che includono lanci di cibo e programmi di riproduzione per reintrodurre gli animali nei loro habitat. È previsto inoltre il controllo dei predatori introdotti, come gatti selvatici e volpi, che oltre a cacciare gli animali nativi li privano di cibo e di habitat.