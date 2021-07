Sono diversi gli incendi scoppiati negli ultimi giorni in Spagna, Paese in cui nell’ultima settimana si sono registrate temperature molto alte, in alcuni casi anche superiori ai 40 gradi C.

Secondo la televisione pubblica spagnola Tve, sono tuttavia attivi altri incendi in Spagna: tra i principali se ne segnalano due in provincia di Albacete (città situata nella regione della Castiglia La Mancia) - che hanno bruciato, rispettivamente, 2.500 e 400 ettari -, uno in quella di Cuenca (sempre in Castiglia La Mancia) - di proporzioni non ancora specificate - e uno in quella di Huelva (Andalusia), dove sono rimasti bruciati circa 870 ettari. Il primo e l’ultimo di questi roghi è stato dichiarato sotto controllo. Per gli altri continuano i lavori d’estinzione.