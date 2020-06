Incendio a Torino, mamma si lancia dal terzo piano con la figlia di 8 mesi

Una madre trentenne e la figlia di otto mesi si sono lanciate dal terzo piano per sfuggire all’incendio nella loro abitazione di Torino. Entrambe sono state ricoverate in ospedale in codice rosso. Secondo quanto riferito dal 118, nella caduta la donna ha riportato numerose fratture e sta per entrare in sala operatoria all’ospedale San Giovanni Bosco. La bimba ha invece riportato un grave trauma neurologico ed è stata intubata e sedata.