Almeno 38 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite oggi in un incendio in un cantiere in Corea del Sud. L’incendio, riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap, è divampato in tarda mattinata in una struttura a quattro piani di Icheon, 80 chilometri a sud-est di Seul, ed è stato domato dopo circa cinque ore.