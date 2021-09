È di almeno 14 il numero dei morti in un incendio scoppiato ieri sera in una struttura ospedaliera per pazienti Covid a Tetovo, città nel nordovest della Macedonia del Nord. Ne hanno dato notizia stamane i media locali, che citano le autorità inquirenti.

Quasi tutti i resti delle vittime sono inceneriti, e sarà necessario l’esame del Dna per la loro identificazione. Le fiamme si sono sviluppate dopo una esplosione, avvolgendo in pochi minuti l’intera struttura, realizzata da poco davanti all’ospedale con elementi modulari e materiali leggeri e in larga parte in plastica, per aumentare in fretta il numero dei posti letto e accogliere i pazienti affetti da coronavirus.