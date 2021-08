L’incidente è avvenuto ieri in seguito a dei lavori di manutenzione sulla piattaforma installata nella baia di Campeche, nel Golfo del Messico meridionale. «Sono in corso le ricerche per ritrovare le persone scomparse», ha detto il direttore della compagnia statale Petroleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero. Un’inchiesta è stata aperta per determinare le cause dell’incendio, che è stato messo sotto controllo un’ora dopo lo scoppio.