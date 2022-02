Alcuni camionisti salvati ieri hanno testimoniato che diversi loro colleghi hanno preferito dormire a bordo dei loro mezzi parcheggiati nel ponte mezzi, perché le cabine e le sale per i passeggeri erano sovraffollate. Grimaldi Lines ha reso noto che al momento del disastro, il traghetto trasportava 239 passeggeri, 51 membri dell’equipaggio oltre a 153 mezzi pesanti e 32 automobili, ma la guardia costiera greca rende noto che fra le persone salvate due non erano registrate come passeggeri: si tratta di due cittadini afghani. La Grimaldi fa sapere inoltre che l’incendio a bordo è tuttora «sotto controllo».

Si cerca di non far affondare la nave

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme sul traghetto Eurofarry Olympia distrutto l’altra notte da un incendio mentre navigava da Igoumenitsa a Brindisi. Secondo quanto riportato dalla tv greca Skai, si stanno compiendo sforzi per evitare che la nave affondi. I media greci riferiscono che sono ancora presenti focolai sulla nave.