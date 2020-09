I carabinieri sono da tempo impegnati nella zona compresa tra il complesso monumentale del Colosseo, via dei Fori Imperiali e piazza Venezia per contrastare fenomeni di illegalità, degrado e abusivismo: anche ieri, nel corso di uno dei quotidiani servizi, hanno sorpreso e sanzionato 3 cittadini del Bangladesh che stavano vendendo a passanti e turisti aste per selfie, bottigliette d’acqua e power bank. La merce è stata sequestrata, mentre nei confronti dei venditori ambulanti abusivi sono scattate le previste sanzioni amministrative per complessivi 16.500 euro.