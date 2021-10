È di otto morti il bilancio dell’incidente aereo avvenuto ieri a San Donano Milanese, in provincia di Milano. Un piccolo aereo privato è precipitato sopra un edificio. Il velivolo sarebbe un Pilatus PC-12, progettato e prodotto dall’azienda nidvaldese Pilatus Aircraft. Il proprietario e pilota dell’aereo era Dan Petrescu, considerato uno degli uomini più ricchi della Romania. Aveva 68 anni, doppia cittadinanza tedesca e romena, ed era uno dei principali investitori nel settore immobiliare del suo Paese. Tra le vittime suo figlio di 30 anni, Dan Stefan Petrescu, indicato inizialmente alla guida dell’aereo, nato a Monaco di Baviera e anche lui con doppia cittadinanza, e sua moglie, di 65 anni, nata in Romania con cittadinanza francese. Con loro altre 5 persone. Si tratta di un amico di Dan Stefan, un canadese di 36 anni, e di un’altra intera famiglia. Papà, 33 anni, imprenditore di Pavia residente a Milano; mamma, 34 anni, nata in Francia e manager pubblicitaria; il loro bimbo nato a Milano il 16 gennaio 2020; e infine la nonna materna, romena, classe 1956. Le comparazioni dei profili genetici sono ancora in corso e non vi era una lista passeggeri ufficiale, ma queste sono le plausibili (e praticamente sicure) vittime.

Patrimonio di 3 miliardi

Il patrimonio di Petrescu viene stimato attorno ai 3 miliardi di euro, una somma che lo rende tra gli uomini più ricchi della Romania, Paese dove è tornato dopo il 1989 dopo aver trascorso molti anni in Germania per sfuggire dal regime di Nicolae Ceausescu.

L’aereo era decollato da Linate ed era diretto a Olbia. La palazzina vuota sulla quale è caduto è adibita a uffici e parcheggio per autobus. Attorno all’area sono intervenuti i soccorritori, che hanno coperto con dei teli i resti delle 8 vittime. «L’aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre, ma è proprio precipitato», hanno detto alcuni testimoni.

Ma quali sono le caratteristiche del PC-12 e quali possono essere stati i motivi di questo incidente aereo? «Il PC -12 è un aereo di fabbricazione svizzera - spiega il giornalista e istruttore di volo ticinese Bruno Pellandini - molto sperimentato e considerato sicuro. Inoltre è diffuso in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Canada, dall’Africa all’Australia, dove viene usato anche dai Flying Doctors, ossia dai dottori volanti, visto che è un aereo multifunzionale, nel senso che può essere configurato sia per il trasporto di passeggeri, sia di materiale, o di entrambi. Inoltre opera anche su piste di fortura in erba o in terra battuta, ed ha la capacità di atterrare e decollare in spazi brevi».

«Si tratta di un velivolo - prosegue - che vola dal 1991, con un raggio d’azione di quasi tremila chilometri e ha una velocità di crociera di 500 km/h. Le versioni vengono costantemente aggiornate. È un monomotore a turboelica, anche quello molto collaudato. Viene utilizzato soprattutto per tratte medie, come potrebbe essere da Lugano a Londra o a Madrid. Non è velocissimo ma ha un bel raggio di azione e si presta soprattutto per voli business e di piccole società. Si adatta a molte esigenze, ossia sia alla configurazione VIP, con pochi sedili, sia alla configurazione passeggeri, con otto posti».

«Di incidenti con aerei PC-12 - precisa - finora ce ne sono stati pochissimi. Da quello che si dice l’incidente è avvenuto dopo il decollo da Linate e l’aereo era in volo strumentale alla volta di Olbia. Stava effettuando la procedura per salire in quota e poi dirigersi verso la Sardegna. Molto probabilmente, anche se tutto dovrà essere confermato dalle inchieste, c’è stato un problema alla turbina, visto che l’hanno visto con un motore in fiamme, proprio durante l’attraversamento dello strato di nubi sui cieli della Lombardia».

Molti interrogativi

«Bisognerà aspettare - nota Bruno Pellandini - l’esito dell’inchiesta. Ci sono molte domande alle quali bisogna rispondere, in particolare come mai il pilota non ha effettuato una planata, come può fare qualsiasi aereo che ha un problema, mentre qui sembra che sia avvenuta una caduta quasi verticale. Di solito un aereo può planare anche per diversi chilometri e cercare di raggiungere un aeroporto o un campo su cui atterrare, e non cadere verticalmente su un centro abitato come invece è successo. Alcune fonti parlano di un tentativo di rientro dopo decollo. Il tracciato radar è stato pubblicato e si vede che il guasto è capitato durante la salita per raggiungere la quota di crociera. Ma non si sa cosa sia successo. Questa è una delle domande principali che ci si pone nell’ambiente aviatorio».

©CdT.ch - Riproduzione riservata