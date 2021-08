È stato «un incidente particolare», ha detto, in «una zona che di per sé non era pericolosissima», «era al termine di un breve rettilineo in cui l’auto avrebbe dovuto girare a sinistra ma, non so per quale motivo, forse per una perdita di controllo dello sterzo, è finita sulla destra andando sul montarotto dove c’erano i due ragazzi deceduti». «Che io sappia lì c’erano solo i due ragazzi e non altre persone».