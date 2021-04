Incidente ferroviario, i media locali parlano di un «errore umano»

Un treno espresso è deragliato in un tunnel nella contea di Hualien, nella parte orientale di Taiwan, causando secondo i primi dati almeno 50 morti e 146 feriti, in quella che è la peggiore tragedia ferroviaria dell’isola da decenni. Il bilancio provvisorio, diffuso in piena notte dalle autorità dei vigili del fuoco e delle emergenze, ha annoverato anche una vittima di nazionalità francese e diversi feriti stranieri, tra cui una coppia di giapponesi.