Almeno cinque soldati turchi sono rimasti uccisi e altri 10 feriti stamani in un incidente stradale a Mersin, nel sud del Paese. L’autobus, che li trasportava verso una missione a Cipro nord, è uscito di strada per cause ancora da chiarire nel distretto di Mut, scavalcando il guardrail. Sul posto sono state inviate diverse squadra di soccorso. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, ha reso noto la prefettura locale.