È di almeno 45 morti e oltre 150 feriti, di cui una ventina versa in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto dopo mezzanotte durante una celebrazione religiosa sul monte Meron, in Galilea. Tra le vittime vi sarebbero anche cinque minori sotto i 16 anni. Ne danno notizia i media israeliani, che citano fonti di primo intervento e sicurezza. L’incidente si sarebbe verificato dopo che alcune persone sono scivolate dai gradini delle scalinate trascinando con sé altri partecipanti. E innescando, di conseguenza, una fuga di massa in cui decine di persone sono rimaste schiacciate. Decine le ambulanze recatesi sul posto facendosi strada in una folla di ebrei ortodossi stimata in quasi 100 mila persone, affluite nella ricorrenza ebraica di Lag Ba-Omer. Anche elicotteri militari hanno partecipano ai soccorsi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato di «un disastro pesante».

I siti ortodossi avevano avvertito del pericolo

L’imminenza di un disastro durante le celebrazioni di massa sul monte Meron era stata avvertita con almeno due ore di anticipo dai servizi di soccorso presenti sul posto. Lo riferisce il sito web ortodosso Haredim10 che già la scorsa sera - prima che decine di persone fossero schiacciate a morte nella calca - pubblicava testimonianze di fedeli allarmati dalla calca. «C’è la sensazione di un pericolo incombente - scriveva con buon anticipo il sito - quando si accenderà un falò nell’area della corte rabbinica di Toldot Aharon. Si è creata là una ressa terribile, ci sono spintoni e confusione. Peggio ancora: sul posto c’è solo una uscita molto stretta». Un testimone, citato ieri sera dal sito, avvertiva: «Pazzesco. La polizia consente a migliaia di persone di affluire in un posto già gremito». Ieri sera anche il vice-direttore della rivista ortodossa Mishpahà, Arye Ehrlich, aveva scritto su Twitter: «L’uscita dal luogo del falò di Toldot Aharon crea un imbottigliamento al punto che c’è da temere che persone restino schiacciate. C’è un’unica uscita». Due ore dopo i suoi timori si sono realizzati e almeno 44 persone hanno perso la vita.

L’ambasciatore UE «profondamente rattristato»

L’ambasciatore UE in Israele Emanuele Giaufret ha inviato alle famiglie delle vittime del Monte Meron le proprie condoglianze. «Sono - ha scritto su Twitter - profondamente rattristato dalle terribili notizie sui feriti e sui morti di Monte Meron per le celebrazioni di Lag Ba-Omer».

Condoglianze dalla Chiesa cattolica in Terrasanta

Condoglianze per quanto accaduto sono state espresse dall’Assemblea degli ordinari cattolici di Terrasanta al capo dello Stato israeliano Reuven Rivlin. «I membri della Assemblea - si legge in un comunicato - hanno esteso le proprie condoglianze anche alle famiglie delle vittime e pregano per la guarigione delle decine di persone che sono rimaste ferite nell’incidente».

Il ministro: «Molte vittime devono ancora essere identificate»

Molte delle 44 vittime accertate finora sul Monte Meron devono ancora essere identificate. Lo ha detto il ministro della Sicurezza interna. «Sfortunatamente - ha spiegato - molti dei morti sono senza identità e di conseguenza molte famiglie non conoscono ancora la sorte dei loro cari». Ohana ha detto che la polizia sta lavorando per sgomberare le strade attorno a Monte Meron e permettere ai pellegrini di tornare a casa.

Netanyahu sul luogo della tragedia: «Domenica di lutto nazionale»

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato sul Monte Meron. Con lui ci sono il ministro della sicurezza interna Amir Ohana e quello dei trasporti Miri Regev. Il premier ha definito l’accaduto «un terribile disastro», dichiarando lutto nazionale in Israele domenica. «Ci uniremo tutti nel dolore delle famiglie e in preghiera per i feriti», ha aggiunto dopo aver finito la visita sul luogo del disastro. «Ci sono state qui scene strazianti: persone schiacciate a morte, inclusi bambini. Gran parte dei morti ancora non sono stati identificati». «È stato - ha concluso - uno dei peggiori disastri nella storia del paese. L’operazione veloce di salvataggio ha evitato un bilancio ancora più pesante».

Nel suo messaggio - diffuso su Facebook - Netanyahu ha aggiunto: «Faccio appello alle reti sociali - ha aggiunto - affinché si astengano dal diffondere voci perché la cosa strazia le famiglie. Lasciate che le istituzioni facciano il dovuto». La televisione commerciale Canale 13 e la tv pubblica Kan hanno riferito che durante il sopralluogo del premier sul Monte Meron in sua direzione sono state lanciate alcune frasi polemiche. Fra queste, «Sei responsabile» e anche «Vattene, impuro». Le emittenti hanno aggiunto che bottigliette di acqua sono state lanciate verso gli agenti che lo scortavano.

Il riconoscimento e i funerali

Intanto procede all’Istituto di medicina legale di Tel Aviv l’opera di riconoscimento dei deceduti da parte delle famiglie. Si stanno attrezzando i primi funerali che per la legge ebraica - se le salme sono state identificate - vanno celebrati prima del riposo sabbatico.

