«Non avere scambi ufficiali in alcuna forma con le autorità di Taiwan è parte essenziale dell’adesione al principio della ‘‘Unica Cina’’. Il Parlamento europeo è un organo ufficiale dell’UE e se inviasse deputati in visita a Taiwan, violerebbe gravemente l’impegno dell’UE nei confronti del principio della ‘Unica Cina’, danneggerebbe un interesse principale della Cina e minerebbe il sano sviluppo delle relazioni Cina-UE».

Il principio della «‘‘Unica Cina’’ è una norma universalmente riconosciuta nelle relazioni internazionali e ha un consenso internazionale», essendo «anche il fondamento politico per l’instaurazione della relazioni diplomatiche e dello sviluppo delle relazioni bilaterali tra Cina e UE», ha scritto la rappresentanza cinese a Bruxelles in una nota.

Il viaggio a Taiwan della delegazione del Parlamento UE, di cui si parla da tempo e che da ultimo è stata rilanciata dal South China Morning Post, cade in una fase di accresciuta tensione nelle relazioni attraverso lo Stretto tra Pechino e Taipei e in un momento delicato per i legami dell’Unione europea con la Cina. Mentre il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu è impegnato in questi giorni in un viaggio in Slovacchia e nella Repubblica Ceca.