Un ex agente della Cia è stato incriminato con l’accusa di spionaggio per conto della Cina. Lo ha reso noto il dipartimento di Giustizia statunitense.

Andrew Yuk Ching Ma, 67 anni, nato a Hong Kong ma naturalizzato americano, è accusato di aver passato ai servizi cinesi informazioni sensibili in cambio di soldi e regali. L’uomo aveva lavorato per la Cia dal 1982 al 1989 e successivamente anche per l’Fbi.