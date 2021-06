L’ex direttore del disciolto gruppo d’opposizione Open Russia, Andrei Pivovarov, è stato incriminato ufficialmente per «agevolazione delle attività di una organizzazione non desiderabile» e si trova adesso «in una unità speciale del centro di detenzione numero uno di Krasnodar»

Secondo Radio Liberty, il dissidente rischia fino a sei anni di reclusione e ritiene di matrice politica i suoi problemi con la giustizia. Il quotidiano Kommersant sottolinea che Pivovarov «aveva dichiarato la sua volontà di candidarsi» alle elezioni per la Duma in programma fra tre mesi.

Secondo gli investigatori - spiega Interfax citando Burakova - Pivovarov era a Krasnodar «il 12 agosto del 2020 quando ha condiviso un post su Facebook e ha invitato a sostenere i candidati indipendenti alle elezioni per il consiglio comunale». «Di conseguenza - afferma l’avvocata - gli investigatori ritengono che Andrei abbia preso parte alle attività di una organizzazione non desiderabile».

Pivovarov è stato fermato poco più di una settimana fa, quando la polizia lo ha fatto scendere all’ultimo minuto da un aereo già pronto a decollare da San Pietroburgo alla volta di Varsavia. Il Cremlino è accusato di un nuovo giro di vite contro l’opposizione in vista del voto. Anche Alexiei Navalny, considerato il principale oppositore russo, è in carcere con accuse ritenute di matrice politica.

Open Russia è stata fondata da Mikhail Khodorkovsky, l’oppositore ed ex magnate del petrolio che ora vive all’estero dopo aver trascorso dieci anni in prigione per una condanna che molti ritengono di matrice politica.

Il ramo internazionale del gruppo era stato bollato con l’infamante etichetta di «organizzazione non desiderabile» quattro anni fa, ma in Russia gli attivisti continuavano a lavorare con un ente a sé stante, guidato appunto da Pivovarov. Il gruppo in Russia è stato sciolto a fine maggio per evitare problemi con la giustizia ai suoi iscritti dopo che alla Duma hanno proposto una nuova stretta sulle organizzazioni non desiderabili.