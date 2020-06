Convalida del fermo oggi in tribunale a Londra, dinanzi a un giudice della Westminster Magistrates Court, per un ragazzo britannico di soli 14 anni sospettato di simpatie jihadiste e accusato di aver pianificato un imprecisato «attacco terroristico».

L’adolescente, il cui nome non è stato reso noto per motivi di tutela legale, era stato arrestato nei giorni scorsi ed è stato incriminato formalmente ieri sera dalla Hampshire Police, la polizia della contea in cui risiede nell’Inghilterra meridionale, per presunta violazione del Terrorism Act, la legge sul terrorismo del 2006.