Presunti abusi sessuali su minori in Italia. È l’ipotesi per la quale la procura di Prato, in Toscana, ha aperto un’inchiesta che coinvolge 9 religiosi dell’ex comunità «Discepoli dell’Annunciazione» soppressa dal Vaticano a dicembre in seguito a una visita canonica. Lo scrive oggi il giornale la Nazione.