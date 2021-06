Nel 2015, in seguito alle accuse dell’agenzia ambientale americana, Volkswagen riconobbe di aver truccato 11 milioni di veicoli con un software capace di far apparire le proprie auto meno inquinanti rispetto a quanto non fosse realmente. Una truffa molto pericolosa, incluso, per la salute delle persone e degli animali, che indusse la giustizia francese a vederci più chiaro anche su altri marchi automobilistici.