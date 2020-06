Durante il lockdown aveva sempre registrato messaggi positivi, e nel giorno della Festa del papà, che in India si celebra la terza domenica di giugno, aveva fatto auguri pieni di affetto al padre. Il suo ultimo ballo, filmato come sempre sul terrazzo di casa, è stato caricato sui social neanche un giorno prima che i familiari la trovassero impiccata e la portassero di corsa in ospedale, quando ormai non c’era più nulla da fare: e anche in quell’ultima clip Siya sorrideva.