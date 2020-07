Più di cento animali del parco naturalistico di Kaziranga, in Assam, nell’India del nord est sono morti nei giorni scorsi per le piogge monsoniche.

Nelle ultime settimane, oltre all’Assam, le piogge monsoniche hanno sommerso vaste aree in Nepal e in Bangladesh: i media indiani contano oltre 200 vittime, 79 in Assam, 117 in Nepal e 67 in Bangladesh.