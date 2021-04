(Aggiornato alle 15.26) Il 19.enne identificato come l’autore della sparatoria di Indianapolis ha usato un fucile che gli era stato sequestrato dalle autorità lo scorso anno, quando la polizia lo aveva interrogato. Il giovane aveva detto alla madre di volersi fare uccidere da un agente.

Lo scrive oggi il Washington Post, citando fonti dell’FBI. Non è ancora chiaro come il giovane sia rientrato in possesso dell’arma.