In Italia l’indice di contagio Rt del coronavirus è segnalato sotto il valore 1 in tutte le regioni tranne in Val d’Aosta, dove si registra un valore pari a 1.06. Il dato emerge dal report settimanale del monitoraggio sulla fase 2, illustrato durante la conferenza stampa di oggi all’Istituto superiore di sanità (ISS). Per la val d’Aosta si considera l’indice una oscillazione momentanea mentre la Lombardia è in decremento.

«La curva è in calo in tutte le Regioni, anche in Lombardia. I casi di coronavirus sono in decremento, ma il virus continua a circolare e bisogna mantenere l’attenzione alta», ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. I dati comunicati in conferenza stampa sono aggiornati al 19 maggio e - si legge nel rapporto - dopo il 3 maggio sono da considerarsi ancora incompleti. «L’indice di contagio Rt oscilla molto», ha affermato Brusaferro, aggiungendo che «Rt non è una pagella ma uno strumento dinamico che ci aiuta a capire cosa succede e va incrociato con altri dati».