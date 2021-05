Il vulcano Sinabung, in Indonesia, è esploso oggi vomitando una massiccia colonna di fumo e cenere fino a 2.800 metri nel cielo. Il vulcano, nella provincia di Sumatra settentrionale, ha iniziato a eruttare cenere e lava alle 9 del mattino e l’eruzione è durata quasi sei minuti, ha riferito un’agenzia geologica locale.

Non sono stati emessi ordini di evacuazione e non sono state segnalate interruzioni dei voli. Le autorità hanno ordinato ai residenti di evitare un raggio di cinque chilometri attorno al cratere, una zona che è stata lasciata libera per anni con l’aumento dell’attività vulcanica.