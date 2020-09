Sono stati notati alcuni auto-anticorpi che possono determinare il danno vascolare e cardiaco. Il traguardo raggiunto ha dato indicazioni su alcuni trattamenti e apre la strada a test specifici per la diagnosi precoce e per cure più mirate.

La Mis-C, una nuova malattia individuata proprio a seguito della pandemia di COVID-19, inizialmente era stata confusa con un’altra infiammazione dei vasi sanguigni, la malattia di Kawasaki. All’inizio della pandemia da Sars-Cov-2 i bambini sembravano essere quasi immuni dalle conseguenze del nuovo coronavirus. Andando avanti, però, è diventato evidente come anche loro, seppur in modo meno grave, potessero ammalarsi di COVID-19.

In alcuni casi i bambini possono persino sviluppare una grave forma di infiammazione sistemica - che può colpire diversi organi - denominata appunto Mis-C. I bimbi che ne sono affetti hanno vasculite, problemi cardiaci, intestinali e un aumento dello stato infiammatorio.

In questa ricerca sono stati coinvolti 101 bambini, di cui 13 con COVID-19 che hanno sviluppato la forma multisistemica infiammatoria, 41 con COVID-19, 28 con patologia di Kawasaki insorta in epoca pre COVID-19 e 19 sani.

In entrambe le malattie (Kawasaki e Mis-C) è stata notata un’alterazione dei livelli delle citochine (i mediatori dell’infiammazione) che sono coinvolte nella risposta immunitaria. Ma sono state notate delle differenze: ad esempio l’interleuchina 17a è risultata particolarmente aumentata nei bambini con malattia di Kawasaki ma non in quelli con COVID-19 e Mis-C.